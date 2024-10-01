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Где находится Желанное Второе на карте Донецкой области

Сегодня, 12:54 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Желанное 2-е на карте Донецкой области

Желанное Второе на карте Донецкой области

Если смотреть на карту Донецкой области, село Желанное Второе расположено к западу от областного центра на расстоянии 29,5 км. Входит в состав Покровского района.

Село расположено на дороге, ведущей из Кураховки в Карловку.

В субботу, 5 октября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ в результате действий подразделений группировки войск «Южная» взяли под контроль Желанное Второе в ДНР.

В середине сентября российские войска освободили Желанное Первое, которое расположено немного севернее.

Фото: Google Карты.
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