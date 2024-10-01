HR Новости

Показать Желанное Второе на карте Донецкой области

Сегодня, 14:09 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Желанное 2-е на карте Донецкой области

Желанное Второе на карте Донецкой области

Если смотреть на карту Донецкой области, село Желанное Второе расположено к западу от областного центра на расстоянии 29,5 км. Входит в состав Покровского района.

Село расположено на дороге, ведущей из Кураховки в Карловку.

В субботу, 5 октября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ в результате действий подразделений группировки войск «Южная» взяли под контроль Желанное Второе в ДНР.

В середине сентября российские войска освободили Желанное Первое, которое расположено немного севернее.

Фото: Google Карты.
Читайте также:

  • Где находится Мариновка на карте Донецкой области
  • Где находится Георгиевка на карте Донецкой области
  • Показать на карте Желанное Первое в Донецкой области
  • Где находится Калиново на карте Донецкой области
  • Показать на карте Желанное в Донецкой области
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Показать Желанное Второе на карте Донецкой области
    Где находится Островское на карте Донецкой области
    Карта Курской области на сегодня: районы, граница с Украиной
    100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю
    Где находится Туркменистан на карте, визит Путина в Ашхабад
    НХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, результаты
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн
    Где находится Бейрут на карте Ливана, последние новости


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru