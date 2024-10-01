Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:35 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 5 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Авангард» выиграл дома у «Барыса» (4:0), «Автомобилист» проиграл на своем льду «Сибири» (0:4), «Лада» по буллитам обыграла «Адмирал» (1:0).

«Северсталь» победила в Череповце СКА (4:3), «Спартак» уступил в Москве «Металлургу» (2:5), ЦСКА проиграл на домашней арене «Трактору» (1:4).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 6 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

6 сентября: 14:00 Витязь – Динамо М, 17:00 ХК Сочи – Динамо Мн, 17:00 Нефтехимик – Амур.

7 октября: 17:00 Автомобилист – Барыс, 18:00 Лада – Адмирал, 19:00 Ак Барс – Сибирь, 19:30 Локомотив – СКА, 19:30 Торпедо – Куньлунь Ред Стар.