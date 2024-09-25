Где находится порт Южный на карте Одесской области

Если смотреть на карту Одесской области, Южный расположен в 27 километрах к северо-востоку от областного центра.
Южный находится в Одесском районе, в городе проживают более 32 тысяч жителей.
Порт Южный — морской торговый порт на Малом Аджалыкском лимане, входит в тройку крупнейших на Украине.
25 сентября. По порту, куда отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, был нанесен удар, сообщает РИА Новости. В городе слышали мощный взрыв со стороны морского терминала.
Фото: Google Карты, Яндекс Карты.