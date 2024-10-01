Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 19:35 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 6 октября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Витязь» проиграл дома московскому «Динамо» (0:3), «Нефтехимик» обыграл дома «Амур» (4:1), «ХК Сочи» выиграл у минскому «Динамо» (3:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 7 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

7 октября: 17:00 Автомобилист – Барыс, 18:00 Лада – Адмирал, 19:00 Ак Барс – Сибирь, 19:30 Локомотив – СКА, 19:30 Торпедо – Куньлунь Ред Стар.

8 сентября: 17:00 Металлург Мг – Динамо М, 19:00 Нефтехимик – Амур, 19:30 ХК Сочи – Витязь, 19:30 Северсталь – Динамо Мн, 19:30 ЦСКА – Салават Юлаев.