HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 19:35 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 6 октября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Витязь» проиграл дома московскому «Динамо» (0:3), «Нефтехимик» обыграл дома «Амур» (4:1), «ХК Сочи» выиграл у минскому «Динамо» (3:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 7 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Приветственный бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

Расписание ближайших матчей:

7 октября: 17:00 Автомобилист – Барыс, 18:00 Лада – Адмирал, 19:00 Ак Барс – Сибирь, 19:30 Локомотив – СКА, 19:30 Торпедо – Куньлунь Ред Стар.

8 сентября: 17:00 Металлург Мг – Динамо М, 19:00 Нефтехимик – Амур, 19:30 ХК Сочи – Витязь, 19:30 Северсталь – Динамо Мн, 19:30 ЦСКА – Салават Юлаев.
Читайте также:

  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
  • РПЛ 2024/2025, 11-й тур. Расписание трансляций матчей
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится порт Южный на карте Одесской области
    Показать Краматорск на карте Донецкой области
    Где находится Желанное Второе на карте Донецкой области
    Смотрим на карте: граница России и Украины с областями и городами
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    РПЛ 2024/2025, 11-й тур. Расписание трансляций матчей
    Где находятся Сана и Ходейда на карте Йемена
    Карта Курской области с районами на сегодня, граница с Украиной
    Сериал «Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода, где смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru