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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:23 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник, 7 октября, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Автомобилист» выиграл у «Барыса» (4:3), «Лада» проиграла дома «Адмиралу» (0:2), «Ак Барс» в Казани уступил «Сибири» (3:6).

«Автомобилист» победила на своем льду «Куньлунь Ред Стар» (4:0), СКА обыграл в гостях «Локомотив» (4:3 ОТ).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 8 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

8 сентября: 17:00 Металлург Мг – Динамо М, 19:00 Нефтехимик – Амур, 19:30 ХК Сочи – Витязь, 19:30 Северсталь – Динамо Мн, 19:30 ЦСКА – Салават Юлаев.

9 октября: 17:00 Трактор – Адмирал, 18:00 Лада – Сибирь, 19:30 Локомотив – Куньлунь Ред Стар.
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    Источник: HR Новости







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