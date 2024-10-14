Разговоры о важном: тема на 14 октября 2024 года

Сегодня, 08:37 Автор: Андрей Моисеев

Седьмой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 14 октября 2024 года, будет посвящен теме «Что значит быть взрослым?».

Цель урока: осознать, что взросление — это не просто достижение определенного возраста, но и принятие ответственности, активная жизненная позиция и следование нравственным ценностям. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября одобрил инициативу о проведении «Разговоров о важном» в детских садах для детей с пяти лет.

Ближайшие темы разговора:

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