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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:08 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 8 октября, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Металлург» обыграл дома московское «Динамо» (5:3), «Нефтехимик» выиграл по буллитам у «Амура» (4:3).

«ХК Сочи» уступил дома «Витязю» (2:4), ЦСКА победил на своем льду «Салават Юлаев» (2:0), минское «Динамо» проиграло в гостях «Северстали» (2:3 Б).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 9 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

9 октября: 17:00 Трактор – Адмирал, 18:00 Лада – Сибирь, 19:30 Локомотив – Куньлунь Ред Стар.

10 октября: 17:00 Металлург Мг – Торпедо, 17:00 Барыс – Авангард, 19:30 ХК Сочи – Витязь, 19:30 Спартак – Салават Юлаев, 19:30 СКА – Динамо Мн, 19:30 ЦСКА – Автомобилист.
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    Источник: HR Новости







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