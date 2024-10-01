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Где находится Торецк на карте Донецкой области

Вчера, 22:29 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Торецк на карте Донецкой области

Если смотреть на карту Донецкой области, то город Торецк (до 2015 года — Дзержинск) расположен к северу от областного центра на расстоянии 40 км.

В городе несколько лет назад проживали 35 тысяч жителей. По численности населения он занимал 19-е место в Донецкой области.

До недавнего времени в Торецке производилась добыча каменного угля, функционировали следующие заводы: коксохимический, кислотоупорных изделий и станочных узлов.

ВС РФ продвигаются в центр Торецка, заняв всю многоэтажную застройку, заявил 8 октября советник главы ДНР Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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