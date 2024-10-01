Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 09:27 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 9 октября, состоялись три игры в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Сент-Луис» выиграл в гостях у «Сиэтла» (3:2), «Флорида» победила «Бостон» (6:4), «Чикаго» проиграл в гостях «Юте» (2:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на 9 октября выглядит следующим образом.

Приветственный бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

Расписание ближайших матчей:

10 октября: 02:00 Монреаль – Торонто, 02:30 Питтсбург – Рейнджерс, 05:00 Ванкувер – Калгари, 05:00 Эдмонтон – Виннипег, 05:00 Вегас – Колорадо.

11 октября: 02:00 Нью-Джерси – Торонто, 02:00 Бостон – Монреаль, 02:00 Оттава – Флорида, 02:00 Баффало – Лос-Анджелес, 02:30 Айлендерс – Юта, 03:00 Миннесота – Коламбус, 03:00 Нэшвилл – Даллас, 03:00 Детройт – Питтсбург, 05:30 Сан-Хосе – Сент-Луис.