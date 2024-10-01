Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:48 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 9 октября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Трасктор» обыграл дома «Адмирал» (2:0), «Лада» выиграла у «Сибири» в овертайме (4:3 ОТ), «Локомотив» победил «Куньлунь» в дополнительное время (3:2 ОТ).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 10 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

10 октября: 17:00 Металлург Мг – Торпедо, 17:00 Барыс – Авангард, 19:30 ХК Сочи – Витязь, 19:30 Спартак – Салават Юлаев, 19:30 СКА – Динамо Мн, 19:30 ЦСКА – Автомобилист.

11 октября: 19:00 Северсталь – Куньлунь Ред Стар, 19:00 Нефтехимик – Сибирь.