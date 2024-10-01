HR Новости

Показать ураган «Милтон» на карте США: пострадавшие

Сегодня, 07:18 Автор: Андрей Моисеев




Ураган Милтон на карте

В ночь на 10 октября по московскому времени ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида в США. Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, самые сильные порывы ветра (120 миль в час) были в местечке Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды. От этого района всего 74 километра до Тампы, в котором проживает 387 тысяч человек.

Как сообщает Fox News, ураган «Милтон» привел к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье. По данным NBC News, два человека погибли в округе Сент-Луси. Разрушены 125 домов, более 500 тысяч жителей остались без света.
Читайте также:

  • Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, расписание матчей «Вашингтона»
  • Где находится Бирмингем на карте США: четыре человека погибли из-за стрельб ...
  • Названо число пострадавших при атаке БПЛА на Торопец
  • Где находится на карте американская военная база Форт Ирвин
  • Показать на карте, где поезд в США протаранил грузовик с гаубицей M109 Pala ...
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Кривой Рог на карте Днепропетровской области
    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Родниковый на карте Адыгеи
    Показать ураган «Милтон» на карте США: пострадавшие
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится здание УМВД по Смоленской области на карте Смоленска
    Где находятся Новая Сорочина и Покровский на карте Курской области
    Где находится Торецк на карте Донецкой области
    Где находятся Зоряное Первое и Золотая Нива на карте Донецкой области
    Где находится Непал на карте мира: российские альпинисты погибли на горе Дхаулагири


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru