Показать ураган «Милтон» на карте США: пострадавшие

Сегодня, 07:18 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 10 октября по московскому времени ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида в США. Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, самые сильные порывы ветра (120 миль в час) были в местечке Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды. От этого района всего 74 километра до Тампы, в котором проживает 387 тысяч человек.

Как сообщает Fox News, ураган «Милтон» привел к жертвам в доме для пожилых людей на восточном побережье. По данным NBC News, два человека погибли в округе Сент-Луси. Разрушены 125 домов, более 500 тысяч жителей остались без света.