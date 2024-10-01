Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 08:18 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 10 октября, состоялись пять игр в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Монреаль» обыграл с минимальным счетом «Торонто» (1:0), «Рейнджерс» разгромил в гостях «Питтсбург» (6:0), на счету Артемия Панарина две результативные передачи.

«Вегас» выиграл у «Колорадо» (8:4), форвард гостей Натан Маккиннон преодолел отметку в 900 очков в НХЛ. Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил две шайбы и сделал два ассиста.

«Эдмонтон» пропустил на своем льду шесть шайб от «Виннипега» (0:6), «Ванкувер» проиграл дома «Калгари» (5:6 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на 10 октября выглядит следующим образом.

Приветственный бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

Расписание ближайших матчей:

11 октября: 02:00 Нью-Джерси – Торонто, 02:00 Бостон – Монреаль, 02:00 Оттава – Флорида, 02:00 Баффало – Лос-Анджелес, 02:30 Айлендерс – Юта, 03:00 Миннесота – Коламбус, 03:00 Нэшвилл – Даллас, 03:00 Детройт – Питтсбург, 05:30 Сан-Хосе – Сент-Луис.

12 октября: 02:00 Каролина – Тампа-Бэй, 03:00 Виннипег – Чикаго, 05:00 Ванкувер – Филадельфия, 05:00 Вегас – Сент-Луис, 20:00 Бостон – Лос-Анджелес.