Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:35 Автор: Андрей Моисеев

В четверг, 10 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Магнитка» уступила на своем льду «Торпедо» (4:5), «Барыс» выиграл у «Авангарда» (1:0), «ХК Сочи» проиграл «Витязю» в дополнительное время (2:3 ОТ).

«Салават Юлаев» победил в гостях «Спартак» (5:2), СКА прогирал в Санкт-Петербурге минскому «Динамо» (2:4), ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту» (3:4 Б).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 11 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

11 октября: 19:00 Северсталь – Куньлунь Ред Стар, 19:00 Нефтехимик – Сибирь.

12 октября: 14:00 Спартак – Ак Барс, 14:00 Трактор – Торпедо, 14:30 Металлург Мг – Авангард, 17:00 СКА – Автомобилист, 17:00 Динамо М – Салават Юлаев, 17:00 ХК Сочи – Локомотив.