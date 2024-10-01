HR Новости

«Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Сегодня, 07:39 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Клюквенный щербет

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Съемки третьего сезона турецкого сериала начались в августе 2024 года года. Премьера продолжения драмы состоялась на турецком телеканале Show TV 13 сентября. В России 5-ю серию 3 сезона можно посмотреть 11 октября в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55 мск) и START (в 20:00).

Дата выхода следующих серий:

6-я серия — 18 октября

7-я серия — 25 октября

Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссер - Кетджхе.

В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.

Фото: Show TV.
Читайте также:

  • «Зимородок» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн
  • «Последний богатырь. Наследие»: дата выхода, где смотреть онлайн
  • «Экстрасенсы. Реванш» (2 сезон): где смотреть онлайн
  • Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, расписание матчей «Вашингтона»
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Где находится Туркменистан на карте, визит Путина в Ашхабад
    НХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, результаты
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн
    «Зимородок» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн
    Где находится Бейрут на карте Ливана, последние новости
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Ольговка на карте Курской области
    Где находится Кривой Рог на карте Днепропетровской области
    Где находится Родниковый на карте Адыгеи
    Показать ураган «Милтон» на карте США: пострадавшие


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru