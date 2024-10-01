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НХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, результаты

Сегодня, 08:30 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 11 октября, состоялись девять игр в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Питтсбург» победил в гостях «Детройт» (6:3). Нападающий Евгений Малкин сделал 800-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах, форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

«Миннесота» обыграла «Коламбус» (3:2), Кирилл Капризов и Егор Чинахов записали на свой счет по передаче. Два ассиста Михаила Сергачева помогли «Юте» обыграть «Айлендерс» (5:4 ОТ).

Две передачи защитника Никиты Задорова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль» (6:4). Гол Павла Бучневича и ассист Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Результаты других матчей: «Нью-Джерси» – «Торонто» (2:4), «Оттава» – «Флорида» (3:1), «Баффало» – «Лос-Анджелес» (1:3), «Нэшвилл» – «Даллас» (3:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на 11 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

12 октября: 02:00 Каролина – Тампа-Бэй, 03:00 Виннипег – Чикаго, 05:00 Ванкувер – Филадельфия, 05:00 Вегас – Сент-Луис, 20:00 Бостон – Лос-Анджелес.

13 октября: 02:00 Торонто – Питтсбург, 02:00 Монреаль – Оттава, 02:00 Баффало – Флорида, 02:00 Детройт – Нэшвилл, 02:00 Вашингтон – Нью-Джерси, 02:00 Тампа-Бэй – Каролина, 02:00 Рейнджерс – Юта, 03:00 Даллас – Айлендерс, 03:00 Миннесота – Сиэтл, 04:00 Колорадо – Коламбус, 05:00 Эдмонтон – Чикаго, 05:00 Сан-Хосе – Анахайм, 05:00 Калгари  – Филадельфия.
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    Источник: HR Новости







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