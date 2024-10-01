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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 23:47 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 11 октября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Нефтехимик» уступил на своем льду «Сибири» (1:2), «Куньлунь» выиграл в Череповце у «Северстали» (3:0).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 12 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

12 октября: 14:00 Спартак – Ак Барс, 14:00 Трактор – Торпедо, 14:30 Металлург Мг – Авангард, 17:00 СКА – Автомобилист, 17:00 Динамо М – Салават Юлаев, 17:00 ХК Сочи – Локомотив.

13 октября: 10:30 Амур – Лада.
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    Источник: HR Новости







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