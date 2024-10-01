Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 20:08 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 12 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Трактор» выиграл в овертайме у «Торпедо» (5:4), «Спартак» обыграл на своем льду «Ак Барс» (3:0), «Магнитка» одержала победу над «Авангардом» (4:2).

СКА переиграл в Санкт-Петербурге «Автомобилист» (5:2), «Салават Юлаев» проиграл в гостях московскому «Динамо» (2:4), «ХК Сочи» уступил дома «Локомотиву» (1:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 13 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

13 октября: 10:30 Амур – Лада.

14 октября: 17:00 Трактор – Авангард, 17:00 Металлург Мг – Ак Барс, 19:30 Динамо М – Спартак, 19:30 Витязь – Локомотив.