Разговоры о важном: тема на 14 октября 2024 года

Сегодня, 06:10 Автор: Андрей Моисеев

Седьмой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 14 октября 2024 года, будет посвящен теме «Что значит быть взрослым?».

Цель урока: осознать, что взросление — формирование у обучающихся представлений о взрослости, о характеристиках взрослого человека, о взаимосвязи между понятиями «взросление» и «ответственность». Формирование понимания, что качества и навыки взрослого человека формируются постепенно на протяжении всего процесса взросления. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября одобрил инициативу о проведении «Разговоров о важном» в детских садах для детей с пяти лет.

Ближайшие темы разговора:

21 октября — Как создать крепкую семью

28 октября — Гостеприимная Россия