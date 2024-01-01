Дубль Панарина, 1300-е очко Малкина и передача Овечкина

В очередной игровой день «регулярки» НХЛ состоялись четыре матча, в которых отличились российские хоккеисты.
«Рейнджерс» принимал на своем льду «Юту» и уступил в овертайме со счетом 5:6. Нападающий хозяев Артемий Панарин отметился дублем и был признан третьей звездой встречи.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в игре с «Торонто» (2:4) сделал две передачи и достиг отметки 1300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
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Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в первом матче сезона с «Нью-Джерси» (3:5) отметился результативной передачей.
Кирилл Капризов из «Миннесоты» в поединке с «Сиэтлом» (4:5 Б) забросил шайбу в начале третьего периода и сделал два ассиста.