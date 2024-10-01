Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 15:29 Автор: Андрей Моисеев

В восресенье, 13 октября, состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим его результат.

«Амур» одержал победу на своем льду над «Ладой» (2:0).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 14 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

14 октября: 17:00 Трактор – Авангард, 17:00 Металлург Мг – Ак Барс, 19:30 Динамо М – Спартак, 19:30 Витязь – Локомотив.

15 октября: 12:00 Амур – Лада, 12:30 Адмирал – Северсталь, 19:10 Динамо Мн – ЦСКА, 19:30 СКА – Нефтехимик.