Где находится Торецк на карте Донецкой области

Сегодня, 17:20 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, город Торецк (до 2015 года — Дзержинск) расположен к северу от областного центра на расстоянии 40 км.

В городе несколько лет назад проживали 35 тысяч жителей. По численности населения он занимал 19-е место в Донецкой области.

До недавнего времени в Торецке производилась добыча каменного угля, функционировали следующие заводы: коксохимический, кислотоупорных изделий и станочных узлов.

Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска, сообщил 13 октября в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Google Карты.