Где находится Каменское на карте Запорожской области

Сегодня, 09:14 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Запорожской области, село Каменское расположено в Васильевском районе к югу от областного центра. Расстояние от села до Запорожья составляет по прямой 32 километра.

В населенном пункте ранее проживали 2000 человек.

ВС РФ продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины, сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Фото: Google Карты.