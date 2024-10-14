Где находится Каменское на карте Запорожской области

Если смотреть на карту Запорожской области, село Каменское расположено в Васильевском районе к югу от областного центра. Расстояние от села до Запорожья составляет по прямой 32 километра.
В населенном пункте ранее проживали 2000 человек.
ВС РФ продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины, сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Фото: Google Карты.