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«Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн

Сегодня, 18:07 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Клюквенный щербет

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Съемки третьего сезона турецкого сериала начались в августе 2024 года года. Премьера продолжения драмы состоялась на турецком телеканале Show TV 13 сентября. В России 6-ю серию 3 сезона можно посмотреть 18 октября в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55 мск) и START (в 20:00).

Даты выхода серий:

1-я серия — 13 сентября

2-я серия — 20 сентября

3-я серия — 27 сентября

4-я серия — 4 октября

5-я серия — 11 октября

6-я серия — 18 октября

7-я серия — 25 октября

8-я серия — 1 ноября

Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссер - Кетджхе.

В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.

Фото: Show TV.
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    Источник: HR Новости







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