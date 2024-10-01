Где находится Брянская область на карте России

Сегодня, 20:17 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту России, Брянская область расположена к югу-западу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 482 км.

Население Брянска составляет 373 тысячи человек.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, протяженность границы составляет 350 км. Недалеко от границы расположены города Стародуб и Трубчевск, а также поселки Климово, Белая Березка, Суземка и Погар.

В понедельник вечером, 14 октября, средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территорией Брянской области, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Фото: Google Карты.