Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 20:36 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на понедельник, 14 октября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на 14 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

14 октября: 20:00 Бостон – Флорида, 20:00 Нью-Джерси – Юта, 20:00 Оттава – Лос-Анджелес.

15 октября: 02:00 Рейнджерс – Детройт, 02:30 Монреаль – Питтсбург, 04:00 Колорадо – Айлендерс.

16 октября: 02:00 Тампа-Бэй – Ванкувер, 02:00 Коламбус – Флорида, 02:00 Вашингтон – Вегас, 02:00 Каролина – Нью-Джерси, 02:30 Сент-Луис – Миннесота, 03:00 Нэшвилл – Сиэтл, 03:00 Даллас – Сан-Хосе, 04:00 Калгари – Чикаго, 05:00 Эдмонтон – Филадельфия.