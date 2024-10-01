Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:04 Автор: Андрей Моисеев

В понедельник, 14 октября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Магнитка» крупно уступила на своем льду «Ак Барсу» (0:5), «Авангард» выиграл в гостях у «Трактора» (3:1).

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» (5:0), «Локомотив» проиграл в Балашихе «Витязю» (1:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 15 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

15 октября: 12:00 Амур – Лада, 12:30 Адмирал – Северсталь, 19:10 Динамо Мн – ЦСКА, 19:30 СКА – Нефтехимик.

16 октября: 17:00 Барыс – Салават Юлаев, 17:00 Трактор – Ак Барс, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Локомотив.