Шайбы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки

Сегодня, 06:48 Автор: Андрей Моисеев





Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (на 15 октября 2024 года) 853. Чтобы опередить лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо 41 раз поразить ворота соперников.



Все юбилейные шайбы Овечкина



1-й - 06.10.2005 Коламбус

100-й - 13.10.2007 Рейнджерс

200-й - 06.02.2009 Лос-Анджелес

300-й - 06.04.2011 Торонто

400-й - 21.12.2013 Каролина

500-й - 11.01.2016 Оттава

600-й - 13.03.2018 Виннипег

700-й - 22.02.2020 Нью-Джерси

800-й - 14.12.2022 Чикаго



Лучше бомбардиры НХЛ на сегодня



12. з. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)

13. Овечкин - 1551 (853+698)

14. Джо Торнтон - 1539 (430+1109)



100 лучших бомбардиров за всю историю



Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Александр забил в свой третий сезон за океаном (65), в том же году игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии.



В поединке с «Аризоной» 6 ноября 2022 года хоккеист установил новый рекорд НХЛ по голам за одну команду. Другой рекорд российский снайпер покорил 1 января 2022-го. У Овечкина 312 точных бросков в большинстве и он является единоличным лидером по этому показателю.



100 лучших снайперов за всю историю



Лучшие снайперы за всю историю



1. Гретцки - 894 (1487 игр)

2. Овечкин - 853 (1427)

3. Горди Хоу - 801 (1767)