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Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 07:13 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник вечером и в ночь на вторник, 15 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на 15 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

16 октября: 02:00 Тампа-Бэй – Ванкувер, 02:00 Коламбус – Флорида, 02:00 Вашингтон – Вегас, 02:00 Каролина – Нью-Джерси, 02:30 Сент-Луис – Миннесота, 03:00 Нэшвилл – Сиэтл, 03:00 Даллас – Сан-Хосе, 04:00 Калгари – Чикаго, 05:00 Эдмонтон – Филадельфия.

17 октября: 02:00 Питтсбург – Баффало, 02:30 Торонто – Лос-Анджелес, 04:30 Колорадо – Бостон, 05:00 Анахайм – Юта.
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    Источник: HR Новости







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