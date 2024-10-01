Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 07:58 Автор: Андрей Моисеев

С 5 по 6 октября состоялись матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Краснодар» обыграл на своем поле «Химки» (4:0) и продолжает возглавлять таблицу текущего сезона. «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» (1:0).

ЦСКА выиграл у московского «Динамо» (2:1), «Зенит» победил в Санкт-Петербурге «Оренбург» (1:0).

Результаты других матчей: «Акрон» – «Пари НН» (2:2), «Рубин» – «Ахмат» (2:0), «Спартак» – «Ростов» (3:0), «Факел» – «Динамо» Мх (1:1).

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Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 11-го тура выглядит следующим образом.

Расписание матчей 12-го тура:

18 октября: 18:00 Акрон – Зенит, 20:15 Ахмат – Факел.

19 октября: 14:00 Пари НН – Ростов, 16:30 Химки – Локомотив, 16:30 Спартак – Краснодар, 19:00 Динамо Мх – ЦСКА.

20 октября: 16:30 Оренбург – Крылья Советов, 19:00 Рубин – Динамо М.