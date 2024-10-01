Карта Украины с областями и городами, боевые дествия на сегодня

Сегодня, 08:29 Автор: Андрей Моисеев

На странице приведена простая и удобная карта Украины с городами и областями на русском языке.

В стране насчитывается 20 областей. Столица государства — Киев. Украина граничит на севере с Белоруссией, на западе — с Польшей, Словакией и Венгрией, на юго-западе — с Молдавией, Приднестровьем и Румынией.

Ранее в ее состав входили Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Карту боевых действий на сегодня в реальном времени можно посмотреть на сайтах РИА Новости и Mash.

Фото: HR Новости.