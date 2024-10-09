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Вирус Марбург: симптомы, стоит ли есть бананы?

Сегодня, 08:53 Автор: Андрей Моисеев




Ранние симптомы вируса Марбург — высокая температура, озноб, сильная головная боль, мышечные боли, слабость. Позднее могут возникнуть кровоточивость, кровавая рвота и сыпь на теле.

Между людьми Марбург передается при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей — кровью, фекалиями, рвотными массами, слюной, мочой, потом, грудным молоком, спермой инфицированных людей.

Болезнь не передается воздушно-капельным путем, сообщает «Российская газета». Возможность заражения через фрукты минимальна, но правила гигиены никто не отменял. Перед употреблением их стоит хорошо помыть.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о «высоком» риске начала новой эпидемии по всей планете.

Впервые заболевание было обнаружено в немецком городе Марбург на западе страны в 1967 году. Возбудителем являлась обезьяна, на которой ставились опыты. Марбургская лихорадка недавно вспыхнула в Руанде.
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