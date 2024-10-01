Где находится Торецк на карте Донецкой области

Сегодня, 09:36 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, город Торецк (до 2015 года — Дзержинск) расположен к северу от областного центра на расстоянии 40 км.

В городе несколько лет назад проживали 35 тысяч жителей. По численности населения он занимал 19-е место в Донецкой области.

До недавнего времени в Торецке производилась добыча каменного угля, функционировали следующие заводы: коксохимический, кислотоупорных изделий и станочных узлов.

ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска, сообщил 15 октября глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Фото: Google Карты.