«Реал» удалил фото Мбаппе из рекламы после подозрений в изнасиловании

Сегодня, 20:51 Автор: Андрей Моисеев

Мадридский «Реал» убрал нападающего Килиана Мбаппе с фотографии совместной с фирмой Adidas рекламы. На фото слева приведено изображение, которое выложил на своей странице в соцсетях игрок королевского клуба Джуд Беллингем. А справа размещена фотография из рекламного постера.

Многие западные СМИ утверждают, что причиной стало обвинение Мбаппе в сексуальном насилии над девушкой в одном из отелей Стокгольма. По другой версии, француз не участвует в рекламе из-за подписанного личного контракта с Nike.

Фото: соцсети «Реала».