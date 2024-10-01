HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 21:58 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 15 октября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Лада» выиграла в гостях у «Амура» (5:3), «Адмирал» на своем льду уступил «Северстали» (5:6 ОТ).

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА (5:4 ОТ), Евгений Кузнецов принес СКА победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 16 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

16 октября: 17:00 Барыс – Салават Юлаев, 17:00 Трактор – Ак Барс, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Локомотив.

17 октября: 12:00 Амур – Северсталь, 12:30 Адмирал – Лада, 16:30 Авангард – Спартак, 19:00 Торпедо – Нефтехимик, 19:00 Витязь – Автомобилист, 19:10 Динамо Мн – Металлург Мг, 19:30 СКА – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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