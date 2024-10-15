Израиль и Ливан на карте: новости конфликта

Вчера, 22:57 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Конфликт между странами начался 17 сентября, когда в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. На следующий день сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны.

15 октября. Израильская авиация атаковала город Кана на юге Ливана, погибли десять человек. Еще при одном ударе в поселении Рияк на востоке страны погибли пять человек, включая троих детей, сообщает РИА Новости.

Фото: Google Карты.