Разговоры о важном: тема на 21 октября 2024 года

Сегодня, 07:44 Автор: Андрей Моисеев

Восьмой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 21 октября 2024 года, будет посвящен теме «Как создать крепкую семью».

Цель урока — формирование у обучающихся представлений о том, что создание крепкой семьи — сложный процесс, который требует немалых усилий, времени и взаимопонимания. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

28 октября — Гостеприимная Россия (посвящен Дню народного единства)