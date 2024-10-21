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Разговоры о важном: тема на 21 октября 2024 года

Сегодня, 07:44 Автор: Андрей Моисеев




Восьмой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 21 октября 2024 года, будет посвящен теме «Как создать крепкую семью».

Цель урока — формирование у обучающихся представлений о том, что создание крепкой семьи — сложный процесс, который требует немалых усилий, времени и взаимопонимания. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

28 октября — Гостеприимная Россия (посвящен Дню народного единства)
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