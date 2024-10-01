Расписание матчей НХЛ 2024/2025, турнирная таблица

Сегодня, 08:21 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на среду, 16 октября, состоялись девять матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

FONBET: безусловный фрибет до 15 000 рублей новым игрокам

Расписание ближайших матчей:

17 октября: 02:00 Питтсбург – Баффало, 02:30 Торонто – Лос-Анджелес, 04:30 Колорадо – Бостон, 05:00 Анахайм – Юта.

18 октября: 02:00 Оттава – Нью-Джерси, 02:00 Флорида – Ванкувер, 02:00 Монреаль – Лос-Анджелес, 02:00 Тампа-Бэй – Вегас, 02:00 Вашингтон – Даллас, 02:00 Коламбус – Баффало, 02:30 Детройт – Рейнджерс, 03:00 Сент-Луис – Айлендерс, 03:00 Нэшвилл – Эдмонтон, 03:30 Чикаго – Сан-Хосе, 05:00 Сиэтл – Филадельфия.