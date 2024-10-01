Где находится Меленки на карте Подмосковья: участника СВО расстреляли в упор

Сегодня, 17:26 Автор: Андрей Моисеев

Утром, 16 октября, в деревне Меленки, которая находится в Солнечногорском районе Московской области, расстреляли в упор участника СВО, вернувшегося неделю назад домой, сообщает региональное управление СКР.

Неизвестный произвел не менее трех выстрелов по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. В результате мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как передает телеграм-канал Mash, за рулем находился 44-летний полковник ВС РФ, всего киллер выпустил из пистолета 8 девятимиллиметровых пуль.

Фото: Google Карты.