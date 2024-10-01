Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:54 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 16 октября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Трактор» выиграл на своем льду у «Ак Барса» (3:1), «Барыс» уступил дома «Салавату Юлаеву» (2:3), «Локомотив» обыграл в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 17 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

17 октября: 12:00 Амур – Северсталь, 12:30 Адмирал – Лада, 16:30 Авангард – Спартак, 19:00 Торпедо – Нефтехимик, 19:00 Витязь – Автомобилист, 19:10 Динамо Мн – Металлург Мг, 19:30 СКА – ЦСКА.

18 октября: 17:00 Трактор – Салават Юлаев, 19:30 Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи.