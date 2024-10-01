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Двух девочек наказали за танцы на кладбище в Сухиничах под Калугой

Вчера, 23:14 Автор: Андрей Моисеев




Сухиничи на карте калужской области

Двух девочек 10 и 12 лет из города Сухиничи в Калужской области поместили на 15 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Дети были наказаны за то, что захотели прославиться в TikTok и 4 сентября устроили танцы на городском кладбище. Девочки под музыку ложились на могилы, танцевали вблизи захоронений, в том числе с российским флагом.

Родителей оштрафовали за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей.

Фото: Google Карты.
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