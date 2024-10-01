Граница областей России и Украины на карте

Вчера, 23:25 Автор: Андрей Моисеев

На карте приведена граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.

Протяженность границы с Украиной: Брянская область — 350 км, Курская — 245 км, Белгородская — 540 км.

Со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.

В НАТО 16 октября заявили о необходимости определения границ Украины до вступления в альянс, сообщает Associated Press.

Фото: Google Карты.