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Граница областей России и Украины на карте

Вчера, 23:25 Автор: Андрей Моисеев




Граница России и Украины на карте с областями

Полная граница России и Украины

На карте приведена граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.

Протяженность границы с Украиной: Брянская область — 350 км, Курская — 245 км, Белгородская — 540 км.

Со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.

В НАТО 16 октября заявили о необходимости определения границ Украины до вступления в альянс, сообщает Associated Press.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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