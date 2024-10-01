Карта Курской области на сегодня: районы, граница с Украиной

Сегодня, 08:12 Автор: Андрей Моисеев

Карта боевых действий в Курской области на 16 октября:

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

9 октября подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. 10 октября ВС РФ вернули под контроль село Ольговка в Кореневском районе Курской области. 16 октября ВС России освободили деревню Викторовка.

Фото: Google Карты, АиФ.