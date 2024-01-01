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Малкин в 38 лет возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Сегодня, 08:42 Автор: Андрей Моисеев




Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. На счету хоккеиста 2 шайбы и 9 передач.

Второе место занимает канадец Марк Стоун из «Вегаса», на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился еще один игрок «Голден Найтс» Джек Айкел.

Артемий Панарин и Иван Барбашев набрали по семь результативных баллов и занимают, соответственно, шестую и восьмую строчки.

1. Евгений Малкин (Питтсбург) - 11 (2+9)

2. Марк Стоун (Вегас) - 8 (2+6)

3. Джек Айкел (Вегас) - 8 (2+6)

4. Кейл Макар (Колорадо) - 8 (1+7)

5. Сэм Райнхарт (Флорида) - 8 (4+4)
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    Источник: HR Новости







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