Малкин в 38 лет возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. На счету хоккеиста 2 шайбы и 9 передач.
Второе место занимает канадец Марк Стоун из «Вегаса», на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился еще один игрок «Голден Найтс» Джек Айкел.
Артемий Панарин и Иван Барбашев набрали по семь результативных баллов и занимают, соответственно, шестую и восьмую строчки.
1. Евгений Малкин (Питтсбург) - 11 (2+9)
2. Марк Стоун (Вегас) - 8 (2+6)
3. Джек Айкел (Вегас) - 8 (2+6)
4. Кейл Макар (Колорадо) - 8 (1+7)
5. Сэм Райнхарт (Флорида) - 8 (4+4)