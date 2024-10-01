HR Новости

Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 08:54 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на четверг, 17 октября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

18 октября: 02:00 Оттава – Нью-Джерси, 02:00 Флорида – Ванкувер, 02:00 Монреаль – Лос-Анджелес, 02:00 Тампа-Бэй – Вегас, 02:00 Вашингтон – Даллас, 02:00 Коламбус – Баффало, 02:30 Детройт – Рейнджерс, 03:00 Сент-Луис – Айлендерс, 03:00 Нэшвилл – Эдмонтон, 03:30 Чикаго – Сан-Хосе, 05:00 Сиэтл – Филадельфия.

19 октября: 02:00 Питтсбург – Каролина, 03:00 Виннипег – Сан-Хосе, 04:00 Колорадо – Анахайм, 20:00 Оттава – Тампа-Бэй, 21:00 Нэшвилл – Детройт, 23:00 Даллас – Эдмонтон.
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    Источник: HR Новости







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