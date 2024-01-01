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Малкин забил 500-ю шайбу в НХЛ и попал в компанию к Овечкину

Сегодня, 09:43 Автор: Андрей Моисеев




19 октября 1957 года, нападающий «Монреаля» Морис Ришар первым в истории Национальной хоккейной лиги достиг отметки в 500 голов в регулярных чемпионатах. Произошло это событие под сводами монреальского «Форума», где местные хоккеисты одержали в тот день победу над «Чикаго» со счетом 3:1. Автором одной из трех заброшенных в том матче шайб, которая и стала юбилейной, был Ришар.

И только спустя пять лет этот рубеж преодолел еще один хоккеист — легендарный нападающий «Детройта» Горди Хоу. Произошло это 14 марта 1962 года в игре «Красных крыльев» против «Рейнджерс».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 17 октября 2024 года в игре против «Баффало» достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Из российских хоккеистов до сегодняшнего дня это удалось только Александру Овечкину.  У Сергея Федорова - 483 шайб, Александра Могильного - 473, у Павла Буре - 437.

Сейчас в этом символическом клубе состоят 48 хоккеистов.

Интересные факты

– Самым невезучим вратарем, пропустившем больше всех юбилейных шайб, был Патрик Руа. В его ворота юбилейные шайбы забивали Стив Айзерман, Брэндан Шэнахэн и Джо Маллен.

– Четверо хоккеистов (Майк Босси, Уэйн Гретцки Яри Курри и Кейт Ткачук) забили свои 500-е шайбы в пустые ворота.

– 30 из 45-ти юбилейных голов было забито в домашних матчах, а Джо Сакик забил его в своем родном Ванкувере.

– Малкин стал 7-м европейцем, преодолевшим отметку в 500 шайб за карьеру.
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    Источник: HR Новости







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