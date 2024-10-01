HR Новости

Показать на карте страны, у которых есть ядерное оружие

Сегодня, 19:59 Автор: Андрей Моисеев




Страны мира с ядерным оружием

Сегодня членами ядерного клуба считаются девять стран. По оценкам экспертов из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на начало 2024 год самое большое число боеголовок на вооружении приходилось на долю Москвы и Вашингтона.

Размещенные боеголовки: США — 1 770, Россия — 1 710.

Боеголовки в хранилищах: Россия — 2 670, США — 1 938.

Общее число боеголовок на вооружении: Россия — 4 380, США — 3 708, Китай — 500, Франция — 290, Великобритания — 225, Индия — 172, Пакистан — 170, Израиль — 90, КНДР — 50.

Фото: HR Новости.
Читайте также:

  • Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже
  • Александр Овечкин: играть за сборную — долг
  • Стоило ли ехать? Россия в медальном зачете рядом с Кипром, Монголией и Фидж ...
  • Программа передач ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день
  • «Последний богатырь. Наследие»: дата выхода, где смотреть онлайн
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Где находится Крымский мост на карте: расстояние на машине, сколько километров
    Где находится Любимовка на карте Курской области
    Показать на карте страны, у которых есть ядерное оружие
    Где находятся Старая Сорочина и Александрия на карте Курской области
    Показать на карте регионы, по которым Украина может ударить ракетами НАТО
    Где находится Максимильяновка на карте Донецкой области
    Где находятся Черкассы на карте Украины
    Малкин забил 500-ю шайбу в НХЛ и попал в компанию к Овечкину
    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Малкин в 38 лет возглавил гонку бомбардиров НХЛ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru