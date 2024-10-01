Показать на карте страны, у которых есть ядерное оружие

Сегодня, 19:59 Автор: Андрей Моисеев

Сегодня членами ядерного клуба считаются девять стран. По оценкам экспертов из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на начало 2024 год самое большое число боеголовок на вооружении приходилось на долю Москвы и Вашингтона.

Размещенные боеголовки: США — 1 770, Россия — 1 710.

Боеголовки в хранилищах: Россия — 2 670, США — 1 938.

Общее число боеголовок на вооружении: Россия — 4 380, США — 3 708, Китай — 500, Франция — 290, Великобритания — 225, Индия — 172, Пакистан — 170, Израиль — 90, КНДР — 50.

Фото: HR Новости.