HR Новости

Ядерное оружие в Пакистане и Индии

Сегодня, 11:30 Автор: Андрей Моисеев




Сегодня в мире ядерное оружие есть у девяти стран. По оценкам экспертов из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на начало 2024 год самое большое число боеголовок на вооружении приходилось на долю Москвы и Вашингтона.

Страны мира с ядерным оружием

Размещенные боеголовки: США — 1 770, Россия — 1 710.

Боеголовки в хранилищах: Россия — 2 670, США — 1 938.

Общее число боеголовок на вооружении: Россия — 4 380, США — 3 708, Китай — 500, Франция — 290, Великобритания — 225, Индия — 172, Пакистан — 170, Израиль — 90, КНДР — 50.
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    Фото: HR Новости







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