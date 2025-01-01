Крымский мост: оперативная информация, расстояние на машине

Крымский мост - автомобильный и железнодорожный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский полуостров и Тамань в Краснодарском крае.

Открытие моста состоялось в 2018 году для легковых автомобилей и автобусов, позднее была запущена железнодорожная ветка. Расстояние от Москвы до Крымского моста по трассе — 1528 км. Длина автомобильного моста — 16,9 км.

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На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров. К 11 утра на досмотр проехало более 3000 автомобилей, сообщает Минтранс России.