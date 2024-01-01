Смотреть ТВ онлайн: программа передач на сегодня

Сегодня, 07:10 Автор: Андрей Моисеев

Сегодня, 18 октября 2024 года, на телеканалах Первый, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Смотреть онлайн 20 федеральных ТВ каналов можно на онлайн-платформе Кинопоиск.



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

13:30 АнтиФейк

14:00 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 Человек и закон

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Дети

23:20 Юг

00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести

09:30 Вести. Местное время

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

13:00 Наши

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-19

17:00 Вести

17:30 Прямой эфир

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:10 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:55 Истории Большой Страны

01:00 На выдохе

02:50 Тайны следствия-19



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Пёс-4

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-4

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Близкий враг

22:15 Призвание

00:20 Своя правда

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Скорая помощь-4

04:45 Улицы разбитых фонарей-11



ТНТ



04:50 Однажды в России

06:00 Утро ТНТ

08:00 Однажды в России

09:00 Интерны

18:00 Однажды в России

20:00 Комеди Клаб

22:00 Лига городов

23:30 Stand up

00:30 Стриптизёрши

02:25 Я тебе не верю

03:10 Импровизация. Команды



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Неудержимые-4

21:55 Из Парижа с любовью

23:40 Тройная угроза

01:35 Женщина в черном-2: Ангел смерти

03:05 Самые шокирующие гипотезы



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Маша и Медведь

07:30 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кухня

09:00 Семейные игры. Битва за Олимп

10:35 Суперниндзя

14:45 Шоу Уральские пельмени

19:30 Уральские пельмени

21:00 Шоу Уральские пельмени

01:00 Кино в деталях

02:00 Импровизаторы

03:30 Маргоша



Время начала передач - московское.