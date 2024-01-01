Смотреть ТВ онлайн: программа передач на сегодня

Сегодня, 18 октября 2024 года, на телеканалах Первый, Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Смотреть онлайн 20 федеральных ТВ каналов можно на онлайн-платформе Кинопоиск.
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
13:30 АнтиФейк
14:00 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Дети
23:20 Юг
00:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
13:00 Наши
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-19
17:00 Вести
17:30 Прямой эфир
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:55 Истории Большой Страны
01:00 На выдохе
02:50 Тайны следствия-19
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Пёс-4
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-4
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Близкий враг
22:15 Призвание
00:20 Своя правда
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Скорая помощь-4
04:45 Улицы разбитых фонарей-11
ТНТ
04:50 Однажды в России
06:00 Утро ТНТ
08:00 Однажды в России
09:00 Интерны
18:00 Однажды в России
20:00 Комеди Клаб
22:00 Лига городов
23:30 Stand up
00:30 Стриптизёрши
02:25 Я тебе не верю
03:10 Импровизация. Команды
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неудержимые-4
21:55 Из Парижа с любовью
23:40 Тройная угроза
01:35 Женщина в черном-2: Ангел смерти
03:05 Самые шокирующие гипотезы
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Маша и Медведь
07:30 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кухня
09:00 Семейные игры. Битва за Олимп
10:35 Суперниндзя
14:45 Шоу Уральские пельмени
19:30 Уральские пельмени
21:00 Шоу Уральские пельмени
01:00 Кино в деталях
02:00 Импровизаторы
03:30 Маргоша
Время начала передач - московское.